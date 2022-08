Vier Menschen sind bei einem Dachstuhlbrand in Esslingen leicht verletzt worden. Die Flammen brachen am frühen Mittwochmorgen in einem Fachwerkhaus aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr löschte. Die Ursache für den Brand war noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro.

