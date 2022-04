Vier Verletzte bei Unfall in Backnang

Vier Menschen sind bei einem Unfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Beim Einbiegen auf eine Vorfahrtsstraße soll ein 75-Jähriger ein dort fahrendes Auto übersehen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Mitfahrerin des einbiegenden Wagens wurde dabei schwer verletzt. Drei weitere Menschen in den Autos wurden leicht verletzt. Mehrere Rettungsteams versorgten die Verletzen am Montagmorgen und brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Ein Schaden von rund 50.000 Euro entstand an den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten.

