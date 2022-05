Vier Verletzte bei Unfall auf A6

Vier Menschen sind bei einer Karambolage auf der Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie am Freitag in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Drei Autos und ein Transporter seien in den Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim verwickelt gewesen. Details zum Hergang waren zunächst unklar. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Heilbronn während der Bergung der Fahrzeuge.

