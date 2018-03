Vier teils schwer Verletzte, 60 000 Euro Schaden und ein Verkehrschaos sind die Bilanz zweier Unfälle in Tuttlingen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte am Nachmittag zunächst ein 32-Jähriger beim Herausfahren aus einer Tankstelle einen Unfall verursacht, bei dem ein Autofahrer und die Beifahrerin eines weiteren Wagens verletzt wurden. Nur etwa 40 Minuten später geriet am anderen Ende von Tuttlingen der 58-jährige Fahrer eines Kleinbusses in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto einer 49-Jährigen zusammen. Die Frau und der Unfallverursacher erlitten schwere Verletzungen. An beiden Unfallstellen wurde der Verkehr örtlich umgeleitet, ein zeitweiliges Verkehrschaos rund um Tuttlingen konnte jedoch nicht verhindert werden, so die Polizei.

PM der Polizei