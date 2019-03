Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Freitagmorgen drei Fahrzeuge miteinander, darunter ein Transporter und ein Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallhergang war noch unklar. Die Autobahn wurde zwischen Ulm-West und Merklingen in Richtung Stuttgart komplett gesperrt, am Morgen bildete sich ein kilometerlanger Stau. Pendler sollten sich darauf einstellen, dass die Strecke bis zum späten Vormittag gesperrt bleibe, so ein Sprecher der Polizei.