Vier Menschen in einem Auto haben bei einem Unfall in der Nähe von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) Verletzungen davongetragen. Zu dem Unfall auf der Landstraße L 1050 kam es nach Polizeiangaben vom Samstag, weil der 68 Jahre alte Fahrer die Kontrolle verlor. Grund dafür waren demnach nicht näher benannte gesundheitliche Probleme. Er und eine 33-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren wurden leicht verletzt. Das Auto geriet bei dem Unfall am Freitag in einer Kurve auf den Grünstreifen und kam schließlich an einem liegenden Baumstamm zum Stehen. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Am Wagen entstand Totalschaden. Ein 37 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei