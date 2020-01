Vier Menschen sind in der Neujahrsnacht bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Heidelberg verletzt worden, darunter ein Kind. Ein 22-Jähriger war mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Wagen gekracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. In dem vorderen Auto wurden die drei Menschen im Alter von 7 bis 32 Jahren ebenfalls leicht verletzt. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest.