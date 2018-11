Vier Verdächtige wegen zu langer Untersuchungshaft entlassen

Wegen zu langer Untersuchungshaft sind in Baden-Württemberg in diesem Jahr bislang vier mutmaßliche Straftäter wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dies sei im Zuge der Haftprüfung wegen Verletzung des Beschleunigungsgebots in Haftsachen erfolgt, teilte das Justizministerium in Stuttgart mit. Die Haftprüfung erfolgt zum ersten Mal nach einem halben Jahr und dann alle drei Monate durch das zuständige Oberlandesgericht. 2017 waren sechs Personen betroffen und das Jahr zuvor lediglich eine Person. Die Zahl der Haftsachen an Amts- und Landgerichten nahm in den letzten Jahren stetig zu.

Justizministerium