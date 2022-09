Vier Stunden Stromausfall in Dettenhausen

Zwei Defekte im Stromnetz haben für einen rund vier Stunden langen Stromausfall in Dettenhausen (Landkreis Tübingen) gesorgt. In Teilen der Gemeinde gab es am Samstag ab kurz nach 13.00 Uhr keinen Strom mehr, wie die Stadtwerke Tübingen am Montag mitteilten. Ab 14.00 Uhr gab es dann kurzzeitig auch im Rest der Gemeinde keinen Strom mehr.

Rund vier Stunden nach dem ersten Ausfall war die Stromversorgung wieder voll hergestellt. Durch die beiden Defekte waren acht Trafostationen ausgefallen. Bereits am Sonntag begannen die Tiefbauarbeiten, um die Fehler zu beheben.

