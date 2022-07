Vier Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Polizei geht bisher davon aus, dass das Feuer am Dienstagmorgen im Erdgeschoss des Hauses ausbrach. Dort befindet sich eine Gaststätte. Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Über die Brandursache und den entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt.

