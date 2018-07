Mitten in der Nacht haben unbekannte Täter in Aldingen (Kreis Tuttlingen) vier Rasenmäher gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die vier Maschinen von Vereinen und Gemeinden entwendet, obwohl alle sicher mit Vorhängeschlössern in Schuppen verstaut waren. Insgesamt haben die unterschiedlich teueren Geräte einen Wert von ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zum Montag mit einem großen Fahrzeug unterwegs gewesen sein müssen. „Es wird vermutet, dass die vier Rasenmäher von den Tätern gewinnbringend verkauft werden“, sagte eine Polizeisprecherin.

