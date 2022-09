Vier Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Backnang (Rems-Murr-Kreis) sind vier Personen verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war ein 26-Jähriger am Mittwochabend mit einer 24-jährigen Beifahrerin in einem Auto unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet er mit dem Wagen in den Gegenverkehr. Dort prallte das Auto mit dem eines 33-Jährigen frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrer, die 24-Jährige sowie ein 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Nur der 33-Jährige musste nicht ins Krankenhaus.

