Der SV Waldhof Mannheim hat für die kommende Spielzeit vier neue Spieler verpflichtet. Jan Just, Timo Kern, Valmir Sulejmani und Jesse Weißenfels erhalten beim Fußball-Regionalligisten laut einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag jeweils Verträge bis zum 30. Juni 2020. Die Offensivspieler Weißenfels und Sulejmani kommen von den Stuttgarter Kickers beziehungsweise der zweiten Mannschaft von Hannover 96 zum Waldhof. Verteidiger Just spielte zuletzt für den TSV Schott Mainz ebenfalls in der Regionalliga Südwest und Mittelfeldspieler Kern wechselt vom FC Astoria Walldorf nach Mannheim.

Die Mannheimer waren in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga am KFC Uerdingen gescheitert. Sie könnten aber nachträglich noch von möglichen Unregelmäßigkeiten der Uerdinger bei der Einreichung des Lizenzantrags für die 3. Liga profitieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will am Montag darüber verhandeln, ob Uerdingen die Lizenz erhält. Sollte das nicht der Fall sein, würde stattdessen Mannheim laut den DFB-Statuten aufsteigen.

