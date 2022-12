Vier Milliarden Euro für die Neubaustrecke sind gut investiert

Mit Großprojekten ist das so eine Sache. Der Flughafen BER oder Stuttgart 21 sind keine Werbung für Deutschland, wenn es darum geht, wichtige Infrastrukturvorhaben im Zeit- und Kostenrahmen umzusetzen.

Beim Alpentransit warten die Nachbarn darauf, dass die Deutschen beim Brennerzulauf endlich vorwärts kommen und in München zeichnet sich neues Ungemach beim Bau der zweiten Stammstrecke ab.

Schön, dass es auch anders geht. Bei der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sind die unangenehmen Überraschungen im Rahmen geblieben – was allerdings auch dazu führt, dass die neue Trasse nun deutlich schneller als der Stuttgarter Tiefbahnhof ans Netz geht. Drei Jahre mindestens werden Bahnkunden mit einer Übergangslösung leben müssen.

Das hat Folgen. Etwa, dass es vom neuen Bahnhof Merklingen nun eben doch erstmal keine Direktzüge nach Stuttgart geben wird. Und dass Pendler aus Oberschwaben in Richtung Landeshauptstadt weiterhin auf der alten Trasse die Aussicht im Filstal genießen dürfen, wenn sie nicht in Ulm in den Fernverkehr umsteigen wollen.

Stichwort Fernverkehr: Dass alle Züge ab Stuttgart über die Neubaustrecke nach München weiter fahren, und keiner in Ulm Richtung Bodensee abbiegt, ist für die Region ein Wermutstropfen. Oberschwaben bleibt Regionalzug-Land.

Das heißt aber nicht, dass die knapp vier Milliarden Euro schlecht investiert wären. Im Gegenteil. Der Nutzen der neuen Trasse ist groß. Der Deutschlandtakt, der die Bahnknoten eines Tages im Halbstundentakt verbinden soll, ist auf eine deutlich leistungsfähigere Infrastruktur angewiesen – nicht nur zwischen Stuttgart und Ulm.

Die Sanierung der wichtigsten Schienenachsen wird in den nächsten Jahren eine Mammutaufgabe. In Sinne des Klimaschutzes muss es das Ziel sein, dass die Bahn auf möglichst vielen Strecken attraktiver wird als Auto oder Flug.

Nicht zuletzt müsste ein leistungsfähigeres Netz, ganz profan, die Bahn eigentlich pünktlicher machen, und zwar auch auf den Nebenstrecken. Davon hätte dann wirklich jeder Bahnkunde etwas.