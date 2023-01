Vier Menschen bei Unfall auf A5 verletzt

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Freiburg leicht verletzt worden. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Norden zunächst gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Fünf Autos waren aus anfangs ungeklärten Gründen am Samstagvormittag auf der A5 zusammengestoßen. Insgesamt saßen zehn Menschen in den Autos. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

