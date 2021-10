Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreis Esslingen sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Ein 39-Jähriger wollte zwischen Weilheim an der Teck und Aichelsberg links auf die Autobahn abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er nach bisherigen Erkenntnissen das Auto eines 36-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin des 39-Jährigen wurde dabei den Angaben nach schwer verletzt, der Mann leicht. Auch die Insassen des anderen Wagens erlitten schwere Verletzungen, neben dem 36-Jährigen zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren. Alle Schwerverletzten wurden in Kliniken gebracht.

