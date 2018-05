Vier Männer wegen Verdachts sexueller Nötigung in Gewahrsam

Wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung hat das Amtsgericht Tauberbischofsheim Haftbefehle gegen vier Männer erlassen. Die Beschuldigten im Alter von 23 bis 37 Jahren sollen den Ermittlungen zufolge eine 23-jährige Frau in einem Wohncontainer zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat soll sich am Abend des Pfingstsonntags ereignet haben. Die Männer, vier Saisonarbeiter eines Weinguts im Bereich Wertheim, seien am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach festgenommen worden. Weitere Details teilten die Behörden aus Ermittlungstaktik nicht mit.

Mitteilung