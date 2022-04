Bei einem Maschinenbrand in Eberhardzell (Landkreis Biberach) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Auf einem Firmengelände hatte am Montagabend eine Maschine Feuer gefangen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Schadenshöhe und der Grund für den Brand waren zunächst nicht bekannt.

