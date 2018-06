In Radolfzell (Kreis Konstanz) sind in den vergangenen Tagen vier junge Schwäne getötet worden. An verschiedenen Orten seien die toten Tiere mit abgetrennten Köpfen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können.