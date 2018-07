Die einen kehren heim, die anderen brechen erst noch auf - während Baden-Württemberg und Bayern erst in die Ferien gestartet sind, gehen sie in anderen Bundesländern wieder zu Ende. Das bringt so manche verstopfte Autobahn mit sich. „Eine staufreie Fahrt ist weder in Richtung Urlaubsziel noch auf der Heimreise möglich“, heißt es in einer Mitteilung des Auto Clubs Europa (ACE). Trotz des Fahrverbots für Lastwagen an Samstagen und des abnehmenden Berufsverkehrs, rät der ACE von Wochenendfahrten ab.

Auch der ADAC erwartet ein verkehrsreiches Wochenende. Laut dem Automobilclub sind vor allem Dienstag und Mittwoch gute Reisetage. Als Staurouten gelten laut ADAC die Autobahn 6 von Mannheim über Heilbronn nach Nürnberg und die A8 von Karlsruhe nach München. Außerdem sei auch die A81 von Stuttgart nach Singen betroffen.

