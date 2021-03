Viel Sonne im Südwesten am Wochenende

Im Südwesten wird es am Wochenende ziemlich sonnig, aber kühl. Bis Samstagmittag sei es nur in Oberschwaben und am Bodensee zunächst trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Für Menschen in übrigen Regionen gebe es hingegen den ganzen Tag Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen ein und zehn Grad, am mildesten werde es im Oberrheingraben.

Für Sonntag erwarten die Meteorologen einige Wolken, die sich teils vor die Sonne schieben. Am Nachmittag sind einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen, nur im Norden soll es trocken bleiben.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-711889/2

Wettervorhersage des DWD für Baden-Württemberg