Goldener Herbst zum Wochenende: Am Samstag können sich Menschen im Südwesten über viel Sonne freuen. Bis zum Mittag könne es zwischen Donau und Bodensee noch örtlich nebelig sein, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen elf und 18 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen vom Nordwesten her allerdings wieder Wolken ins Land, in der Kurpfalz erwarten die Meteorologen erste Regentropfen. Am Sonntag werden die Wolken dann dichter, zeitweise könne es regnen. Die Höchstwerte liegen den Prognosen zufolge zwischen 13 und 19 Grad.

Wettervorhersage des DWD für Baden-Württemberg