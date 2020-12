Das Ende der Woche beginnt in Baden-Württemberg trüb, grau und ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagmorgen wegen des Nebels vor Sichtweiten von unter 150 Metern.

Im Hochschwarzwald erwarten die Meteorologen Sturmböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde, auf exponierten Gipfeln erreicht der Wind bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Nur im Bergland scheint viel Sonne, die Höchstwerte liegen zwischen sechs und 13 Grad. Im Lauf des Tages ziehen vielerorts Wolken auf, es kann regnen.

In der Nacht zum Freitag breitet sich erneut Nebel aus, vor allem in der Nähe von Flüssen und Seen. Andernorts scheint tagsüber die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen fünf Grad in der Ostalb und elf Grad in den mittleren Höhenlagen. Nachts wird es neblig und frostig bei bis zu minus zwei Grad.

Wetterbericht DWD