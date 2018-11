Viel Marihuana in Kleingartenanlage versteckt: Festnahmen

In einer Kleingartenanlage in Karlsruhe hat die Polizei mehrere Kilo Marihuana gefunden und drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Männer im Alter von 33 bis 42 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. In der Parzelle eines der Tatverdächtigen stellten die Beamten rund zehn Kilogramm Marihuana sicher, ein weiteres Kilogramm in einem Wagen. Außerdem entdeckten sie in der Nacht auf Mittwoch bei der Durchsuchung einer der Wohnungen etwa 50 Gramm Kokain.

Mitteilung der Polizei