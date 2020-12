Video: Intensivtransport-Bus bringt Patienten aus Heidelberg nach Ulm und Stuttgart

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Klinik in Tettnang bleibt die dortige Situation angespannt. Nach Angaben einer Kliniksprecherin gelten 84 Mitarbeiter der Klinik als infiziert. Auch sei das Virus bei 26 Patienten nachgewiesen worden. Sie befinden sich den Angaben zufolge in Quarantäne.

Insgesamt stehen in der Klinik 130 Betten für Patienten bereit, die momentan aber weitgehend ungenutzt bleiben. Aktuell gebe es dort noch fünf weitere Patienten, die nicht mit dem Coronavirus infiziert seien.