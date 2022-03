VIDEO - Gefahrenquelle E-Auto: So trainiert die Feuerwehr für den Ernstfall

Als um 1800 der Buchdruck voranschritt, kursierte die Angst, dass die Menschen lesesüchtig werden könnten. Bei den ersten Zugfahrten im 19. Jahrhundert sorgten sich Kritiker über die gesundheitsschädlichen Auswirkungen der ungewohnten Fahrtgeschwindigkeit.

Schon immer reagiert der Mensch auf neue Technologien erstmal mit Skepsis. Meist stellen sich anfängliche Ängste schnell als unbegründet heraus.

Voraussetzung: man muss sich mit dem Neuen vertraut machen und den Umgang damit lernen. So auch im Fall von Feuerwehr und E-Autos.

Gefährlicher als Verbrenner sind die zwar nicht, aber sind sie in Unfälle involviert, müssen Rettungskräfte einiges beachten. Ein bislang einzigartiges Trainingskonzept will ihnen Ängste und Unsicherheiten nehmen: mit Q4Flo geht im Landkreis Ludwigsburg das erste Übungsauto an den Start, an dem Feuerwehr und Rettungskräfte gefahrlos Gefahrenszenarien rund um die E-Mobilität üben können.