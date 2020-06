Im jahrelangen Streit um die zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe wirbt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für eine nachhaltige Lösung. „Aus meiner Sicht steht einem erfolgreichen Vergleich nichts im Wege“, sagte er in Stuttgart. Er ist zuversichtlich, dass man für die neue Brücke zwischen dem rheinland-pfälzischen Wörth und Karlsruhe eine in die Zukunft gerichtete Lösung finden kann, die neben der Einbindung des Radverkehrs und einem neuen ÖPNV-Konzept auch eine bessere Anbindung an die B36 vorsieht. Eine neue Autobrücke ohne Radwege geht aus Sicht des Ministers gar nicht: „Auf die Brücke muss auch der Radverkehr.“ Man müsse bei einem solchen Projekt, das über 100 Jahre stehen werde, „weit in die Zukunft hineindenken“.

Mit Formalien und einem flammenden Plädoyer von Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) gegen die jetzigen Planungen hat am Mittwoch in Karlsruhe eine bis Freitag angesetzte mündliche Verhandlung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg zur zweiten Rheinbrücke begonnen. Weil die VGH-Richter mit einem großen Andrang gerechnet hatten, waren sie wegen der Corona-Krise vom Mannheimer Gerichtssaal in ein Karlsruher Bürgerzentrum gezogen. Gekommen waren dann aber mehr Verfahrensbeteiligte als Zuschauer.

Aus Sicht Mentrups ist die jetzige Planung Ergebnis eines „relativ vermurksten“ politischen und planerischen Prozesses. Die Trasse sei für Rheinland-Pfalz optimal, sie nehme die Zerstörung wichtiger Biotope in Kauf und sei eine Verkehrsplanung des letzten Jahrhunderts. „Die Verliererinnen und Verlierer sind die Einwohner der Stadt Karlsruhe.“

Gegen die zweite Rheinbrücke hat neben der Stadt auch der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) geklagt (Az.: 5 S 2834/17 und 5 S 2835/17). Die Umweltschützer fürchten um Schutzgebiete und seltene Tierarten in den Rheinauen. Regionalgeschäftsführer Hartmut Weinrebe meinte: „Verkehrlich ist die Planung ein Murks.“

Minister Hermann ist zuversichtlich, dass man eine Lösung finden kann, die neben der Einbindung des Radverkehrs und einem neuen ÖPNV-Konzept auch eine bessere Anbindung an die B36 vorsieht. Das Land ist Hermann zufolge bereit, eine Machbarkeitsstudie zum ÖPNV in Auftrag zu geben. „Wir sind bereit, alles zu machen, was geht.“

Die bestehende Rheinbrücke wurde 1966 eröffnet und ist inzwischen heillos überlastet. Ursprünglich wurde sie für bis zu 32 000 Fahrzeuge pro Tag geplant. Zuletzt wurde sie täglich von rund 80 000 Fahrzeugen genutzt. Die neue Brücke soll etwa 1,4 Kilometer entfernt von der alten entstehen und nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe etwa 107 Millionen Euro kosten. Bezahlt werden soll sie vom Bund.

Wegen der neuen Brücke gibt es seit Jahren hitzige Debatten, erheblichen Widerstand und diverse juristische Auseinandersetzungen. Im Jahr 2015 hatte der Bundesrechnungshof die Brücke als unwirtschaftlich kritisiert. Im vergangenen November war eine Klage des BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz weitgehend gescheitert. Eine Revision wurde seinerzeit nicht zugelassen, eine Beschwerde dagegen liegt beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Vor dem VGH Baden-Württemberg wird nun gegen den Planfeststellungsbeschluss auf der baden-württembergischen Rheinseite geklagt.

VGH zu Rheinbrücke-Verhandlung

Infos des BUND Mittlerer Oberrhein zur Rheinbrücke

Infos des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Zweiten Rheinbrücke