Der Fußball-Drittligist VfR Aalen hat sich nach dem ersten Spieltag von Stürmer Myroslaw Slawow getrennt. Der 27-jährige Ukrainer habe aus persönlichen Gründen um die Vertragsauflösung gebeten, teilte der VfR am Sonntagmorgen mit. Die Aalener waren am Samstag mit einer 1:2-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden in die neue Saison der 3. Liga gestartet. Slawow war vor der Spielzeit von Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC nach Aalen gewechselt.

