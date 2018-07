Aalen (dpa) - Der Aufsteiger VfR Aalen hat seinen zweiten Heimsieg eingefahren. Im Derby gewann Aalen gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in der 3. Fußball-Liga mit 2:1 (2:0). Martin Dausch (26.) brachte nach Zuspiel von Benjamin Barg vor 7711 Zuschauern in der Scholz-Arena die Hausherren in Führung. In der 37. Minute setzte Dausch einen weiteren Treffer nach. Nach der Pause drehten die Gäste auf. Patrick Mayer (49.) gelang aber nur noch der Anschlusstreffer. Die Gastgeber klettern nach dem zweiten Saisonsieg aus dem Tabellenkeller auf den vorerst 16. Platz. Heidenheim findet sich nach der dritten Auswärtsniederlage auf dem siebten Rang wieder.