VfB will Heimserie fortsetzen: Wiedersehen mit Julian Green

2:1, 2:1, 2:1: So lauten die bisherigen Ergebnisse des VfB Stuttgart in seinen Heimspielen in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Tim Walter hätte nichts dagegen, wenn das auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth so bliebe.

SITUATION: Nachdem der VfB am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Regensburg seinen ersten Auswärtssieg geholt hat, geht er als Tabellenführer und klarer Favorit in die Partie. Allerdings spielt Fürth unter Trainer Leitl bisher eine starke Saison. Erst ein Spiel haben die Franken verloren, auswärts sind sie zudem noch ungeschlagen.

STATISTIK: Sechsmal sind beide Teams bisher in der 2. Bundesliga aufeinander getroffen. In all diesen Spielen hat die Auswärtsmannschaft noch nie ein Tor erzielen können.

PERSONAL: Beim VfB kehrt der zuletzt angeschlagene Gomez in den Kader zurück. Neben den Langzeitverletzten fehlen Awoudja und Coulibaly. Für die Stuttgarter kommt es zum Wiedersehen mit dem in dieser Saison treffsicheren Julian Green, der in der Rückrunde der Saison 2016/17 für den VfB gespielt hat. Anschließend wechselte er zur SpVgg, für die er in dieser Spielzeit bisher drei Tore in der 2. Liga erzielt hat.

