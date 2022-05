VfB will Bayerns Meister-Party vermiesen: Relegation sichern

Der VfB Stuttgart will am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) dem FC Bayern die Meisterschaftsparty verderben und sich vorzeitig den Einzug in die Relegation sichern. Sollten die Schwaben völlig überraschend beim FC Bayern München gewinnen, können sie nicht mehr direkt aus der Fußball-Bundesliga absteigen.

Vor vier Jahren vermiesten die Stuttgarter den Bayern mit einem 4:1-Auswärtssieg die Übergabe der Meisterschale. Nachdem sie für ihre Niederlage in Mainz am vergangenen Wochenende und den anschließenden Ibiza-Trip einiger Spieler kritisiert wurden, dürften die Münchner diesmal allerdings hochmotiviert sein. Für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo gibt es zudem ein besonderes Wiedersehen: Bayern-Coach Julian Nagelsmann war einst sein Chef bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle

© dpa-infocom, dpa:220507-99-197034/2