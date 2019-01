VfB vor schwierigem Auswärtsspiel: Debüt für Kabak?

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart will heute eine Überraschung beim FC Bayern München schaffen. Die Schwaben von Trainer Markus Weinzierl gehen als klarer Außenseiter in die Partie des 19. Bundesliga-Spieltags, hoffen aber auf einen Punktgewinn beim deutschen Rekordmeister. Winter-Neuzugang Ozan Kabak könnte eine gute Woche nach der Verpflichtung sein Debüt für die Stuttgarter geben. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der VfB unerwartet mit 4:1 beim FC Bayern gewonnen. Derzeit bangt der baden-württembergische Traditionsverein mit bislang nur 14 Zählern um den Klassenverbleib.

