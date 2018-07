VfB-Verteidiger Insua hofft auf Rückkehr zu Argentinien

Linksverteidiger Emiliano Insua will es über starke Leistungen beim VfB Stuttgart zurück in die argentinische Fußball-Nationalmannschaft schaffen. „Natürlich ist das möglich und das ist mein Ziel“, sagte der 29-Jährige am Montag im VfB-Trainingslager im bayerischen Grassau. „Im nächsten Jahr steht mit der Copa America der nächste Wettbewerb an und da wäre ich gerne dabei.“ Für die WM in Russland war Insua nicht nominiert worden. Die Argentinier schieden bei dem Turnier nach teils enttäuschenden Leistungen bereits im Achtelfinale aus.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga