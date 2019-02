Der VfB Stuttgart kann vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag auf die Rückkehr von Timo Baumgartl hoffen. Der Abwehrspieler stieg am Montag wieder ins Training ein und absolvierte am Tag nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg die Einheit der Reservisten, wie ein VfB-Sprecher bestätigte. Der 22-jährige Baumgartl hatte in den vergangenen beiden Partien des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten wegen einer leichten Gehirnerschütterung nicht im Kader gestanden.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg