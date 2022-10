VfB-Trainersuche: Wimmer gegen Bochum wohl auf der Bank

In der anhaltenden Trainersuche des VfB Stuttgart deutet viel darauf hin, dass Interimscoach Michael Wimmer die Mannschaft auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) betreut. Der 42-Jährige leitete auch am Mittwoch das Training des schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Der VfB hatte sich am Montag nach fast drei Jahren von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo getrennt. In den Medien waren zuletzt unter anderen der frühere Hoffenheimer Coach Sebastian Hoeneß und der langjährige Co-Trainer von Thomas Tuchel, Zsolt Löw, als mögliche Nachfolger des Italo-Amerikaners gehandelt worden. Konkreter wurde es mit keinem der beiden.

Wimmer war in Stuttgart bislang Co-Trainer unter Matarazzo. Im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (1:1) Anfang September hatte er den damals gesperrten 44-Jährigen schon einmal an der Seitenlinie vertreten.

Verteidiger Hiroki Ito, der gegen den 1. FC Union Berlin (0:1) am Sonntag angeschlagen ausgewechselt worden war, mischte im Training des in der Liga noch sieglosen Tabellenvorletzten am Mittwoch wieder mit. Abwehrchef Waldemar Anton, der gegen die Köpenicker eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, absolvierte ein reduziertes Programm.

