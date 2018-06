VfB-Trainer Stevens hat „gutes Gefühl“ vor den Derby beim SC Freiburg

Trainer Huub Stevens hat vor seinem ersten Spiel nach seiner überraschenden Rückkehr zum VfB Stuttgart ein „gutes Gefühl“. Der niederländische Routinier hofft darauf, dass das prestigeträchtige baden-württembergische Derby beim SC Freiburg am Freitag für den schwäbischen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga „eine positive Geschichte“ wird. Stevens legte in den zwei Tagen die Schwerpunkte seiner Arbeit mit dem Team auf mentale und taktische Aspekte, wie er am Donnerstag sagte. Gegen Freiburg fehlen dem VfB die gesperrten Daniel Schwaab und Oriol Romeo. Innenverteidiger Georg Niedermeier fällt wegen seiner Oberschenkelprobleme weiterhin aus.