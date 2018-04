VfB-Trainer Korkut wehrt sich gegen Kritik an Spielweise

Trainer Tayfun Korkut vom VfB Stuttgart hat sich gegen Kritik an der Spielweise des Bundesliga-Aufsteigers gewehrt. „Wir müssen ergebnisorientiert spielen, sonst steigen wir ab. So einfach ist das. Wir konzentrieren uns momentan darauf, nicht an allen Stellschrauben zu drehen, sondern lediglich an denen, die uns genau jetzt weiterbringen“, sagte der Fußball-Trainer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Sollte der Klassenverbleib geschafft sein „kann man sich über die nächsten Schritte unterhalten. Aber zunächst ist der Moment wichtiger als die Zukunft.“

Stuttgart ist unter Korkut in acht Spielen noch ungeschlagen. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) trifft die Mannschaft auf Borussia Dortmund.

