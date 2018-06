Trainer Jos Luhukay hält den Kader des VfB Stuttgart noch nicht für stark genug, um den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Der Niederländer fordert daher weitere Verstärkungen, wie er im Trainingslager des Zweitligisten in Grassau gegenüber mehreren Medien betonte. „Es ist noch nicht abzusehen, mit welcher Formation und welchen Spielern wir in die Saison starten werden“, sagte Luhukay der „Eßlinger Zeitung“ (Mittwoch). „Es ist sportlich eine der schwierigsten Situationen, die ich je hatte.“

Dennoch gab er sich knapp drei Wochen vor dem ersten Saisonspiel am 8. August zu Hause gegen den FC St. Pauli optimistisch, sieht aber besonders in der Offensive weiteren Handlungsbedarf. Dort habe der VfB fast alle Spieler verloren, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Bisher verpflichteten die Stuttgarter Jean Zimmer (1. FC Kaiserslautern), Simon Terodde (VfL Bochum), Marcin Kaminski (Lech Posen), Anto Grgic (FC Zürich) und Torhüter Jens Grahl (TSG 1899 Hoffenheim). Kapitän bleibt auch nach dem Abstieg Mittelfeldspieler Christian Gentner.

