VfB-Torhüter Kobel ersetzt Sommer im Schweizer Nationalteam

Torhüter Gregor Kobel vom VfB Stuttgart ist für das Test-Länderspiel gegen Finnland in den Kader des Schweizer Nationalteams aufgerückt. Der 23-Jährige ersetzt für die Partie am Mittwoch in St. Gallen den Gladbacher Yann Sommer, der aus familiären Gründen abgereist ist. Das teilte der Schweizer Fußball-Verband am Montag mit. Kobel, der auf Abruf nominiert war, hatte zuletzt im September 2018 im Kader der Schweizer gestanden.

