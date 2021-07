VfB-Tests gegen St. Gallen und Darmstadt vor Zuschauern

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann auch seine kommenden beide Testspiele in der Saisonvorbereitung vor Zuschauern austragen. Sowohl an diesem Samstag gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen wie auch am Mittwoch darauf gegen den hessischen Zweitligisten SV Darmstadt 98 (jeweils 15.00 Uhr) sind im Robert-Schlienz-Stadion auf dem Clubgelände jeweils bis zu 2000 Fans zugelassen. Der VfB teilte am Mittwoch weiter mit, dass die Besucher geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder negativ getestet sein müssen. Dem ersten Testspiel am Dienstag beim Verbandsligisten FSV Hollenbach (10:1) sahen 1500 Zuschauer zu.

