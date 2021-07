VfB testet im Trainingslager erneut gegen Liverpool

Der VfB Stuttgart tritt auch in diesem Sommer im Rahmen seiner Saisonvorbereitung gegen den von Starcoach Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool an. Der schwäbische Fußball-Bundesligist trifft bei einem Turnier während seines Kitzbühel-Trainingslagers am 20. Juli auf den 19-maligen englischen Meister.

Weiterer Gegner ist am gleichen Tag der FC Wacker Innsbruck, wie der VfB am Montag mitteilte. Die Partien dauern jeweils 30 Minuten und finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im vergangenen Sommer hatte der VfB ein Testspiel gegen Liverpool mit 0:3 verloren.

Das Trainingslager der Stuttgarter in Österreich dauert vom 17. bis 24. Juli. Einen Tag vor ihrer Rückreise nach Deutschland treffen sie in Kufstein noch auf Arminia Bielefeld. Zum Spiel gegen den Ligakonkurrenten sollen bis zu 1000 Zuschauer zugelassen werden.

