VfB-Talent Lockl wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Der VfB Stuttgart verliert seinen Nachwuchsspieler Per Lockl an die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 19-Jährige wechselt im Sommer an den Niederrhein, wie der VfB am Donnerstag mitteilte. „Wir hätten Per gerne weiterhin in unseren Reihen und bedauern seinen Abgang“, sagte VfB-Nachwuchschef Thomas Krücken. Im Sommer rücken zahlreiche andere U19-Spieler in die 2. Mannschaft der Schwaben auf. Zudem kehrt Offensivspieler Eric Hottmann vom Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach zurück zum VfB, bei dem er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängerte.

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

VfB-Mitteilung zu den Personalien der U21