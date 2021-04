VfB Stuttgart will Mini-Chance auf Europa wahren

Der VfB Stuttgart kann in der Fußball-Bundesliga heute Abend seine kleine Chance auf den Europapokal wahren. Dazu braucht die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Der Coach muss allerdings auf mehrere Spieler verzichten. Neben verletzten Stammkräften wie Orel Mangala, Borna Sosa oder Silas Wamangituka kommen beim VfB nun auch noch Corona-Probleme hinzu. So fehlen gegen die Wolfsburger auch Verteidiger Marcin Kaminski und der allerdings ohnehin verletzte Angreifer Nicolas Gonzalez, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.

© dpa-infocom, dpa:210420-99-281299/2

