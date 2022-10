VfB Stuttgart will gegen Augsburg zweiten Saisonsieg

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Ein Sieg für den Tabellen-16. wäre in der Liga erst der zweite in dieser Saison. Interimstrainer Michael Wimmer bangt noch um den Einsatz von Mittelfeldspieler Enzo Millot, der zuletzt unter muskulären Problemen litt. Auch bei Verteidiger Pascal Stenzel, der an einer Grippe erkrankt war, ist noch nicht klar, ob er im Kader steht. Rechtsverteidiger Josha Vagnoman fällt wegen eines Knochenödems im Mittelfuß weiter aus.

Interimscoach Wimmer fordert vor dem Duell mit Augsburg mehr Laufbereitschaft und eine bessere Abwehrleistung seiner Mannschaft. Nach dem 0:5 zuletzt bei Borussia Dortmund gehe es nun darum, „ein anderes Gesicht zu zeigen“.

