Von Edwin Hügler

Große Freude hat am Freitag bei der Papierfabrik Palm in Unterkochen geherrscht: Nach nur einem Jahr Bauzeit konnte das Richtfest für den 500-Millionen-Euro-Neubau gefeiert werden. Trotz Corona läuft die Baustelle wie am Schnürchen. Und so war es kein Wunder, dass Firmenchef Wolfgang Palm nur so strahlte und sich voll des Lobes über die tolle Leistung der beteiligten Baufirmen äußerte.

Auf eine große Feier hatte man angesichts der besonderen Umstände verzichtet und lediglich 15 Gäste eingeladen.