VfB Stuttgart vorerst ohne verletzten Mangala

Der VfB Stuttgart muss in der Fußball-Bundesliga wie erwartet für einige Zeit auf Mittelfeldspieler Orel Mangala verzichten. Der 22-jährige Belgier hat sich im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) am Sonntag einen Muskelfaserriss im vorderen Oberschenkel zugezogen, wie der VfB am Montag mitteilte. Dadurch verpasst Mangala wohl auch seine erstmalige Nominierung für die belgische A-Nationalmannschaft. Er werde „vorerst nicht zur Verfügung stehen“, hieß es weiter. Am kommenden Samstag beim FC Bayern München dürfte er vom 18-jährigen Naouirou Ahamada ersetzt werden.

