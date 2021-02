Nach der Bluttat am Ravensburger Bahnhof hat Oberbürgermeister Daniel Rapp schon am Tag des Bekanntwerdens des mutmaßlichen Raubmordes künftig Videoüberwachung am Bahnhof gefordert.

Das Thema ist nicht neu und steht schon lange auf Rapps Agenda – doch bisher hatte er mit der Realisierung keinen Erfolg. Nun könnte sich die Lage verändert haben, meint der für Ordnungsangelegenheiten zuständige Erste Bürgermeister Simon Blümcke.

Tatverdächtige Jugendliche sagt nicht aus Dass am Ravensburger Bahnhof eine 62-jährige Frau am ...