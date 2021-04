VfB Stuttgart verpflichtet Mittelfeldtalent von Fenerbahçe

Der VfB Stuttgart hat das türkische Mittelfeldtalent Ömer Faruk Beyaz verpflichtet. Der 17-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei von Fenerbahçe Istanbul zum VfB und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. „Ömer ist ein außergewöhnliches Talent und zählt in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. „Dass er mit 17 Jahren bereits für die Profimannschaft von Fenerbahçe und die türkische U21-Nationalmannschaft gespielt hat, unterstreicht zusätzlich sein großes Potenzial.“

