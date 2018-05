Der VfB Stuttgart hat Linksverteidiger Ailton für die kommende Saison an den portugiesischen Erstligisten SC Braga verliehen. Anschließend verfüge Braga über eine Kaufoption für den 23-jährigen Brasilianer, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Ailton war bereits in der vergangenen Saison an GD Estoril ausgeliehen gewesen und in der ersten portugiesischen Liga elfmal zum Einsatz gekommen.

