Stuttgart und Bielefeld trennen sich im Testspiel 2:2

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich in einem Testspiel von Arminia Bielefeld 2:2 (2:1) getrennt. Roberto Massimo (34./39.Minute) hatte die Stuttgarter am Freitag im österreichischen Kitzbühel mit einem Doppelpack in Führung gebracht. Noch vor der Pause konnte Florian Krüger (40.) den Anschlusstreffer erzielen. Nach zahlreichen Wechseln im zweiten Durchgang ging vor allem beim VfB der Spielfaden verloren, so dass Bielefeld durch Joakim Nilsson (73.) noch der Ausgleich gelang.

VfB-Neuzugang Chris Führich hat sich in dem Test an der Schulter verletzt und musste ausgewechselt werden. Eine Diagnose stand bislang noch nicht fest.

